Водителя микроавтобуса будут судить в Хабаровске за гибель человека

В Хабаровске перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб человек. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ИА AmurMedia.
В июле этого года водитель микроавтобуса «Тойота Хайс», двигаясь по проспекту 60-летия Октября в г. Хабаровске, при повороте налево на ул. Суворова на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение со встречным транспортным средством — мопедом.
В результате аварии водитель мопеда госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.