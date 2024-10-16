Водителя микроавтобуса будут судить в Хабаровске за гибель человека

В Хабаровске перед судом предстанет водитель, по вине которого погиб человек. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ИА AmurMedia.