Мурашко заявил, что темпы вакцинации от гриппа соответствуют графику

Процесс вакцинации населения России от гриппа идет в соответствии с графиком. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, для старшего поколения была закуплена специальная вакцина. Она отличается своим эффектом на пожилых людей.
«Поэтому лица старшего возраста, имеющие хронические заболевания, обязательно должны пройти вакцинацию против гриппа», — обратил внимание Мурашко.
Ранее министр рассказал, что практически все больницы перешли на новый формат документооборота. В этом году полностью завершится переход на электронные медицинские карты.