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В зоопарк Вашингтона прибыли две гигантские панды из Китая

Панды будут находиться на карантине в специальном доме для панд как минимум месяц.

Источник: Freepik

Две крупные панды по имени Бао Ли и Цин Бао прибыли в Национальный зоопарк в Вашингтоне из Китая, как сообщает пресс-служба зоопарка. Об этом сообщает CNN.

Пара трехлетних гигантских панд под именами покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне, расположенный на юго-западе Китая, и направились в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Они стали первыми представителями этого вида, которых Китай направил в столицу США за последние 24 года.

Согласно информации от пресс-службы зоопарка, панды будут находиться на карантине в специальном доме для панд как минимум месяц, а общественность сможет увидеть их с 24 января 2025 года.

Ранее Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были привезены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для селекционных исследований. Причиной возвращения животных названо ухудшение их здоровья, в том числе, повышенное давление.

флора и фауна