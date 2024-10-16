В зоопарк Вашингтона прибыли две гигантские панды из Китая

Пара трехлетних гигантских панд под именами покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне, расположенный на юго-западе Китая, и направились в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Они стали первыми представителями этого вида, которых Китай направил в столицу США за последние 24 года.