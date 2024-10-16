В зоопарк Вашингтона прибыли две гигантские панды из Китая

Две крупные панды по имени Бао Ли и Цин Бао прибыли в Национальный зоопарк в Вашингтоне из Китая, как сообщает пресс-служба зоопарка. Об этом сообщает CNN.
Пара трехлетних гигантских панд под именами покинули исследовательский центр в Дуцзяньяне, расположенный на юго-западе Китая, и направились в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Они стали первыми представителями этого вида, которых Китай направил в столицу США за последние 24 года.
Согласно информации от пресс-службы зоопарка, панды будут находиться на карантине в специальном доме для панд как минимум месяц, а общественность сможет увидеть их с 24 января 2025 года.
Ранее Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были привезены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для селекционных исследований. Причиной возвращения животных названо ухудшение их здоровья, в том числе, повышенное давление.