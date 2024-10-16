Мэр Хабаровска прокомментировал ситуацию с бездомными собаками в городе

На сегодняшний день в Хабаровске в приюте для бездомных животных возводят медицинский блок, для которого заказали столы, наборы инструментов, стерилизаторы, очистители воздуха и прочее. В планах построить вольеры для собак, которые пожизненно будут содержаться. Таких особей насчитывается 600. Также построят теплое сооружение, куда будут помещать короткошерстных и перенесших операцию животных.