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Мэр Хабаровска прокомментировал ситуацию с бездомными собаками в городе

Вторая бригада будет помогать отлавливать бездомных животных.

Источник: AP 2024

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по этому поводу прошло аппаратное заседание. Мэр города Сергей Кравчук отметил:

«Особенно тревожно, когда собаки сбиваются в стаи, — об этом ежедневно поступают заявки в районные комитеты. Наша задача — искоренить подобное явление, стерилизовать и чипировать бездомных собак, а представляющих опасность поместить на пожизненное содержание в приют».

На сегодняшний день в Хабаровске в приюте для бездомных животных возводят медицинский блок, для которого заказали столы, наборы инструментов, стерилизаторы, очистители воздуха и прочее. В планах построить вольеры для собак, которые пожизненно будут содержаться. Таких особей насчитывается 600. Также построят теплое сооружение, куда будут помещать короткошерстных и перенесших операцию животных.

Напомним, горожане могут оставить заявки на отлов по телефону круглосуточной горячей линии по единому телефону 8 800−250−19−49. По заявкам будет проводиться работа по отлову животных, которых будут доставлять в приют. Согласно официальным данным, за прошедшую неделю было отловлено 22 собаки. В приюте на сегодняшний день содержатся 597 псов.