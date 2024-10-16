Омичам рассказали, как и когда платить налоги за 2023 год

Также у жителей региона есть возможность задать вопросы по налоговому уведомлению. Для этого необходимо отправить заявку на бесплатное информирование через сайт МВЦ-Омск.РФ либо обратиться в МФЦ лично. Информирование сотрудниками налоговой осуществляется по предварительной записи по вторникам с 10:00 до 12:00.