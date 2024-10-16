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Омичам рассказали, как и когда платить налоги за 2023 год

Рассылка налоговых уведомлений уже идет.
Источник: Комсомольская правда

В УФНС по Омской области рассказали, когда наступает срок уплаты налогов за 2023 год. Физические лица должны заплатить их 2 декабря.

Сделать это можно тремя способами: в личном кабинете налогоплательщика, на сервисе «Уплата налогов и пошлин» или на портале Госуслуг.

Уведомления о необходимости оплаты налогов получат владельцы имущества, земельных участков и транспортных средств. Также налоговое уведомление может содержать расчет налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, на доходы с выгрышей, процентов по банковским вкладам, на доходы свыше 5 млн рублей.

Пользователям «личного кабинета налогоплательщика» и портала Госуслуг налоговые уведомления уже направлены в электронном виде. Остальным они рассылаются по почте заказным письмом.

«Жители Омска и Омской области получат свои уведомления до конца октября. Если до 1 ноября налогоплательщик не получил налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в любой налоговый орган, либо МФЦ за получением такого уведомления», — пояснили в УФМС.

Также у жителей региона есть возможность задать вопросы по налоговому уведомлению. Для этого необходимо отправить заявку на бесплатное информирование через сайт МВЦ-Омск.РФ либо обратиться в МФЦ лично. Информирование сотрудниками налоговой осуществляется по предварительной записи по вторникам с 10:00 до 12:00.