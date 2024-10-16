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Дожди и заморозки ожидаются в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сохранится теплая октябрьская погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов.

Сегодня, 16 октября, жителей Башкирии ждет сухая погода. Уже завтра, в четверг, ее характер изменится: в республику идут дожди.

— Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, местами до −11°, днем +6,+11°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Осадки отступят к концу недели.

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