Дожди и заморозки ожидаются в Башкирии

В Башкирии сохранится теплая октябрьская погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров поднимутся днем до +11 градусов.
Сегодня, 16 октября, жителей Башкирии ждет сухая погода. Уже завтра, в четверг, ее характер изменится: в республику идут дожди.
— Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, местами до −11°, днем +6,+11°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Осадки отступят к концу недели.
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