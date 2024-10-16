Квоту на временное проживание мигрантов в РФ урезали на 2025 год почти вдвое

Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область — в 2025 году это 1 тыс. и 350 соответственно (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, в этом году получат только 100 (по 250 в 2024-м).