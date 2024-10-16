Житель Иркутска ехал на автосцепке вагона из-за опоздания на поезд

Житель Иркутска опоздал на поезд. Однако сильно не расстроился, нашел выход из ситуации. Решительно запрыгнул на устройство, которое скрепляет между собой вагоны, и продолжил путь. Об этом сообщает ИА МК-Чита со ссылкой на ЗабЛУ МВД России по Забайкальскому краю.
— По словам 25-летнего пассажира, он вышел в Чите в магазин, но не успел к отправлению поезда сообщением «Москва — Владивосток», поэтому поехал опасным способом — зацепившись за автосцепку хвостового вагона, — рассказывают в пресс-службе агентства.
Однако по пути его заметили железнодорожники, они-то и попросили остановить поезд, а позже помогли спуститься. За такое необычное путешествие на мужчину составили административный протокол, теперь ему грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч.
Напомним, что проезд на подножках, крышах и автосцепках поездов строго запрещен, так как может привести к трагическим последствиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутска поневоле стала жертвой и пособником мошенников.