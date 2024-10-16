В Башкирии молодая пара на никахе устроила стрельбу

К слову, по словам молодоженов, это не первая стрельба в их отношениях. Когда Ильназар планировал сделать предложение, он инсценировал конфликт на дороге. К дому девушки впритык подъехали несколько машин. Потом один из участников действа произвел выстрел. Девушка испугалась и подбежала к возлюбленному, в этот момент он и сделал ей предложение.