В Башкирии молодая пара на никахе устроила стрельбу. Предложение жених также делал в стиле гангстерского нападения.
Как сообщает телеканал UTV, свадебный обряд по мусульманским обычаям 23-летнего Ильназара и 21-летней Минлегуль прошел в селе Хамитово Абзелиловского района. Необычным и запоминающимся он стал из-за стрельбы во время памятной фотосессии. Пока молодожены в национальных костюмах позировали на мосту, друг жениха вытащил руку с оружием в люк свадебного автомобиля и выстрелил несколько раз в воздух.
По словам Минлегуль, это были залпы из охолощенного оружия, «на которое не требуется лицензии». Жители села и гости никаха по разному отреагировали на выстрелы: большинство не испугались, но старшее поколение поругали за выходку. Невеста заявила, что сделали они это «чтобы привлечь внимание к радостному событию».
К слову, по словам молодоженов, это не первая стрельба в их отношениях. Когда Ильназар планировал сделать предложение, он инсценировал конфликт на дороге. К дому девушки впритык подъехали несколько машин. Потом один из участников действа произвел выстрел. Девушка испугалась и подбежала к возлюбленному, в этот момент он и сделал ей предложение.
Сообщается, что Минлегуль получает образование психолога и работает учителем, а Ильназар занимается изучением криптовалюты.