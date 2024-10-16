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Мавлиев попросил уфимских водителей не парковаться на тротуарах и подходах к ним

Мэр Уфы призвал водителей не парковаться на тротуарах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 16 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев вновь совершил объезд города на велосипеде. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Цель объездов, как утверждает глава городской администрации, заключается в личном контроле содержания и благоустройства столицы Башкирии.

В своей публикации сити-менеджер обратился к водителям. Он попросил их не парковаться на тротуарах и подходах к ним.

— Не затрудняйте движение пешеходов, — призвал градоначальник.

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