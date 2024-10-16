Когда во Владивостоке дадут отопление: стала известна дата отопительного сезона 2024

В столице Приморья готовятся к началу отопительного сезона. Сроки старта озвучил глава города Константин Шестаков во время рабочей поездки по объектам ремонта тепловых сетей совместно с губернатором Приморья. В этом году во Владивостоке планируется заменить более 44 километров труб теплоснабжения.
Когда начнется отопительный сезон во Владивостоке в 2024 году.
Как поделился Константин Шестаков, с 18 октября тепло начнет поступать в социальные учреждения, то есть детские сады, школы и больницы. К этому же времени подрядчик должен завершить работы. Жилой фонд начнут подключать к теплу с 24 октября. Информация об этом также опубликована в официальном постановлении на сайте администрации.
«Работы такого масштаба не проводились долгие годы, а необходимость в них только нарастала. Сети изнашиваются. В 2021 году во Владивостоке за сезон заменили только 17 километров теплосетей», — поделился Олег Кожемяко.
Константин Шестаков и Олег Кожемяко провели рабочую поездку по объектам ремонта тепловых сетей. Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока.
На сегодняшний день завершается замена 310 метров трубопровода в однотрубном исчислении на набережной Спортивной гавани. На Хабаровской, 19, новая теплосеть в районе домов № 21−23 уже прошла гидравлические испытания. Теперь специалистам предстоит укрыть трубы плитами, сделать обратную засыпку и благоустроить территорию.
Трубопровод также провели и собрали все тепловые камеры на Амурской, на участке в районе домов № 16, 18 и 20 гидравлические испытания завершены.
«Все объекты были выбраны с учетом анализа существующей карты порывов», — прокомментировал Константин Шестаков.
С 18 октября тепло начнет поступать в социальные учреждения. Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока.
Напомним, ранее мы писали о том, что отопительный сезон в Приморье стартовал с начала октября с северных районов. Всего в регионе необходимо обеспечить теплом 1671 социально значимый объект.
Главы муниципалитетов сами определяют дату начала отопительного сезона, опираясь на температуру воздуха, если в течение трех суток она держится в пределах восьми градусов.