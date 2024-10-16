Когда во Владивостоке дадут отопление: стала известна дата отопительного сезона 2024

Как поделился Константин Шестаков, с 18 октября тепло начнет поступать в социальные учреждения, то есть детские сады, школы и больницы. К этому же времени подрядчик должен завершить работы. Жилой фонд начнут подключать к теплу с 24 октября. Информация об этом также опубликована в официальном постановлении на сайте администрации.