С улиц Владивостока продолжают вывозить брошенные машины

«Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия. Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см», — говорит заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло.