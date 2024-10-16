С улиц Владивостока продолжают вывозить брошенные машины

Брошенный транспорт отправили на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин сможет его забрать. По истечению этого времени невостребованные машины будут переданы на утилизацию.
С начала октября вывезли брошенные разукомплектованные машины с Черняховского, 19, Громова, 12, Адмирала Юмашева, 24 и Некрасовской, 50. На Адмирала Юмашева, 12 владелец забрал свое авто, обязуясь в течение месяца привести его в надлежащее состояние. Часть из ранее признанных брошенными машинами забрали их собственники, отмечает пресс-служба мэрии.
Сообщить о брошенных автомобилях, долгое время стоящих разукомплектованными во дворах домов и на других территориях, можно в городскую администрацию. Если авто будет признано автохламом, то оно будет вывезено.
«Для признания машины брошенной и разукомплектованной нужно, чтобы она попала как минимум под два критерия. Это наличие плотных следов загрязнений на лобовом и боковых стеклах, растительность, отсутствие государственных регистрационных знаков, спущенные колеса, неисправность замков дверей и беспрепятственный доступ в салон, сквозная коррозия элементов кузова более 10 кв. см», — говорит заместитель главы администрации Дмитрий Свитайло.