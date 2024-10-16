Фестиваль «Снежная открытка» победил на окружном этапе конкурса в Иркутске

В Иркутске проходил финал окружного этапа международного конкурса Russian Event Awards Сибирь и Дальний Восток 2024. Первое место в номинации лучшее туристическое событие занял фестиваль «Снежная открытка», который представляла жительница Бурятии Анна Масличенко. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве туризма Республики Бурятии.
— Это общая победа участников фестиваля, которые уже третий год подряд собираются вместе с нами в Максимихе и дружно рисуют открытки на льду, — рассказала Анна.
Теперь фестиваль примет участие в Общенациональном финале конкурса, который состоится в Нижнем Новгороде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска опоздал на поезд, поэтому решил добраться до пункта назначения, запрыгнув на автосцепку вагона.