Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга

Собчак напомнила, что прошлой зимой прокуратура критиковала мэрию из-за низких темпов уборки города от снега. «От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город “не хуже”, чем прошлой зимой», — отметила Ксения Собчак.
О планах по введению туристического налога глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал ЕАН накануне. По его словам, собранные деньги планируется направить на развитие внутреннего въездного туризма, установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий.
ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне. Представители туристической отрасли неоднократно призывали власти Свердловской области отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.