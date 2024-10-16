Ксения Собчак предложила направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга

ЕАН сообщал, что в начале июля Госдума приняла закон о введении фиксированного туристического сбора в гостиницах, его также называют курортным. Решение о том, необходим ли он в конкретном городе, а также о ставке будет приниматься на муниципальном уровне. Представители туристической отрасли неоднократно призывали власти Свердловской области отложить рассмотрение вопроса о введении туристического налога.