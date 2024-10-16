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При поиски новой работы омичи ищут место с зарплатой на четверть выше

Такие требования указывают в резюме 20% омичей.

Источник: Комсомольская правда

Омичи, устраиваясь на новую работу, хотят получать на ней зарплату на 21—30% выше, чем на предыдущей. Такие требования при составлении резюме, по данным аналитиков Авито Работа, указывают 20% омичей.

Чуть меньшая доля, 18% соискателей, хотят получать на 10—20% выше, чем на предыдущей работе. У 10% опрошенных указанный в резюме ожидаемый доход оказался выше текущего менее чем на 10%. А совсем не меняли свои зарплатные ожидания всего 9% участников опроса.

Оставшиеся 22% не указывали сумму желаемой зарплаты, поскольку не имели стабильного дохода ранее. Исследование было проведено аналитиками на основе опроса 7 000 работающих россиян.