При поиски новой работы омичи ищут место с зарплатой на четверть выше

Чуть меньшая доля, 18% соискателей, хотят получать на 10—20% выше, чем на предыдущей работе. У 10% опрошенных указанный в резюме ожидаемый доход оказался выше текущего менее чем на 10%. А совсем не меняли свои зарплатные ожидания всего 9% участников опроса.