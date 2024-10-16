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В Омске в очередной раз объявили режим «черного неба»

ОМСК, 16 октября, ФедералПресс. В Омске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Источник: РИА "Новости"

«Режим неблагоприятных метеоусловий действует до 11 утра 16 октября», — говорится в сообщении.

В связи с этим промышленные предприятия переводят на более тихий режим работы, поскольку вредные примеси в воздухе медленно рассеиваются.

Согласно данным синоптиков, в среду, 16 октября, ожидается до +9 градусов днем. Несмотря на то что осадков не ожидается, на дорогах следует быть внимательными, поскольку местами возможна гололедица. В четверг, 17 октября, в ночные часы возможен туман, температура воздуха будет колебаться от −2 до −7 градусов, а кое-где столбики термометров опустятся до −12 градусов, на дорогах возможен гололед, днем ожидается до +9 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе внезапный снегопад внес коррективы в дорожную обстановку в Омске.

экология