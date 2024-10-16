Робот-экскурсовод появился в одном из музеев Екатеринбурга

Робот-экскурсовод Promobot 4, которому свердловчане дали имя Онисим — в честь основателя Уральского общества любителей естествознания — теперь встречает посетителей в Музее истории и археологии Урала. Робот, как рассказали в учреждении, будет знакомить с экспозицией «Горный мир. На путях в Сибирь».