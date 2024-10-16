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Робот-экскурсовод появился в одном из музеев Екатеринбурга

Робот встречает посетителей в Музее истории и археологии Урала.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Робот-экскурсовод Promobot 4, которому свердловчане дали имя Онисим — в честь основателя Уральского общества любителей естествознания — теперь встречает посетителей в Музее истории и археологии Урала. Робот, как рассказали в учреждении, будет знакомить с экспозицией «Горный мир. На путях в Сибирь».

Как отметил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Александр Емельянов, новый сотрудник должен в полной мере владеть экскурсионным материалом и иметь знания в музейной сфере, чтобы достоверно отвечать на вопросы, а также консультировать посетителей.

«Мы будем постоянно обучать его новым функциональным возможностям», — сказал Емельянов.

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