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На площади Мира в Красноярске устанавливают ледовый каток

Каток станет площадкой Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на площади Мира идёт монтаж ледового катка. Как рассказали в администрации города, сначала там установят ограждение, соберут шатёр, подготовят основание для искусственного льда. Потом начнут заливку, на которую потребуется от 15 до 20 дней.

Каток будет работать, как и раньше, ежедневно в режиме сеансов по 1,5 часа с перерывом на техобслуживание льда.

Внутри шатра можно будет купить напитки и переобуться. Оставлять вещи посетители смогут в бесплатной камере хранения. Помимо этого, в шатре оборудуют зону для детей.

Екатерина Бревнова, специалист отдела развития Красгорпарка рассказала, что на катке будут новые фотозоны, будут действовать акции и новогодний сеанс.

Добавим, что в этом году каток станет площадкой Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest, поэтому для гостей организуют всевозможные мероприятия и активности. Одно из ключевых событий — большой фестивальный день с ледовым гала-шоу, в котором примут участие чемпионы мира и олимпийские чемпионы по фигурному катанию.