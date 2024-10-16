На площади Мира в Красноярске устанавливают ледовый каток

В Красноярске на площади Мира идёт монтаж ледового катка. Как рассказали в администрации города, сначала там установят ограждение, соберут шатёр, подготовят основание для искусственного льда. Потом начнут заливку, на которую потребуется от 15 до 20 дней.
Каток будет работать, как и раньше, ежедневно в режиме сеансов по 1,5 часа с перерывом на техобслуживание льда.
Внутри шатра можно будет купить напитки и переобуться. Оставлять вещи посетители смогут в бесплатной камере хранения. Помимо этого, в шатре оборудуют зону для детей.
Екатерина Бревнова, специалист отдела развития Красгорпарка рассказала, что на катке будут новые фотозоны, будут действовать акции и новогодний сеанс.
Добавим, что в этом году каток станет площадкой Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest, поэтому для гостей организуют всевозможные мероприятия и активности. Одно из ключевых событий — большой фестивальный день с ледовым гала-шоу, в котором примут участие чемпионы мира и олимпийские чемпионы по фигурному катанию.