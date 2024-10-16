На площади Мира в Красноярске устанавливают ледовый каток

Добавим, что в этом году каток станет площадкой Всероссийского зимнего фестиваля Ильи Авербуха Winter Fest, поэтому для гостей организуют всевозможные мероприятия и активности. Одно из ключевых событий — большой фестивальный день с ледовым гала-шоу, в котором примут участие чемпионы мира и олимпийские чемпионы по фигурному катанию.