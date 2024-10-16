В Ташкенте тестируют новый способ сделать пешеходные переходы безопасными

По сообщению СБДД, первый комплекс установлен в Чиланзарском районе на малой кольцевой автодороге, вблизи перекрёстка Шухрат. В настоящее время система находится на стадии тестовой эксплуатации. После её успешного завершения аналогичные комплексы планируется установить по всему городу.
Новый комплекс оснащён передовыми камерами и датчиками, которые в реальном времени отслеживают транспортный поток и движение пешеходов. Система автоматически фиксирует нарушения, связанные с непропуском пешеходов, и передаёт данные в центр обработки информации.
Установка таких комплексов, по задумке инициаторов, должна повысить дисциплину водителей. Осознание того, что любое нарушение фиксируется, станет стимулом для более внимательного поведения на переходах и соблюдения правил. Автоматическая фиксация и неизбежность штрафов помогут сократить количество инцидентов с участием пешеходов, что положительно скажется на общей безопасности на дорогах.
Комплекс также способствует формированию культуры вождения. Он не только наказывает нарушителей, но и воспитывает у водителей ответственное отношение к пешеходам, прививая привычку соблюдать правила дорожного движения.
После завершения тестовой эксплуатации в Чиланзарском районе камеры будут установлены на наиболее оживлённых и проблемных перекрёстках Ташкента. Этот шаг направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников.
Жители столицы надеются, что новый подход поможет сократить число нарушений и сделает пешеходные переходы действительно безопасными.