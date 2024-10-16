В Ташкенте тестируют новый способ сделать пешеходные переходы безопасными

Установка таких комплексов, по задумке инициаторов, должна повысить дисциплину водителей. Осознание того, что любое нарушение фиксируется, станет стимулом для более внимательного поведения на переходах и соблюдения правил. Автоматическая фиксация и неизбежность штрафов помогут сократить количество инцидентов с участием пешеходов, что положительно скажется на общей безопасности на дорогах.