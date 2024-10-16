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Остужевское кольцо в Воронеже вновь закроют ночью с четверга на пятницу

Сегодня в ночь с 15 на 16 октября закрывали движение через Остужевское кольцо.

Источник: МК.RU Воронеж

До пяти утра здесь выполняли работы по монтажу балок пролетных строений будущей эстакады через Ленинский проспект. Работы повторят с четверга на пятницу. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства Воронежа.

Движение автотранспорта через Остужевское кольцо (на участке с улицы Остужева и Ленинского проспекта в направлении улицы Зои Космодемьянской) закроют с 22:00 четверга, 17 октября, до 05:00 пятницы, 18 октября.

— В этот период общественный транспорт, проходящий через Остужевское кольцо в сторону улицы Зои Космодемьянской и Северного моста, также будет осуществлять разворот, согласно схеме, и далее курсировать по маршрутам, — предупредили дорожники.