В ноябре из Омска в Пхукет введут дополнительные рейсы

Об этом сообщает портал Om1 со ссылкой на работников туроператора Anex.
Введение дополнительных рейсов связано с хорошей загрузкой самолётов по этому направлению. Воспользоваться ими можно будет 5 ноября 2024 года по 22 апреля 2025 года.
Самолёты из Омска будут вылетать ночью, в обратную сторону запланированы дневные рейсы. Перевозчик — Azur Air, перелёты будут выполняться самолётами Boeing 767−300.
Напомним, что зимой из Омска помимо Пхукета самолётами авиакомпании Azur Air также можно улететь в египетскую Хургаду. А с сентября было увеличено количество рейсов до Красноярска.