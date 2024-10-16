Олбани
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ноябре из Омска в Пхукет введут дополнительные рейсы

В расписании на ноябрь из Омска в Пхукет появились дополнительные рейсы.

Источник: Reuters

Об этом сообщает портал Om1 со ссылкой на работников туроператора Anex.

Введение дополнительных рейсов связано с хорошей загрузкой самолётов по этому направлению. Воспользоваться ими можно будет 5 ноября 2024 года по 22 апреля 2025 года.

Самолёты из Омска будут вылетать ночью, в обратную сторону запланированы дневные рейсы. Перевозчик — Azur Air, перелёты будут выполняться самолётами Boeing 767−300.

Напомним, что зимой из Омска помимо Пхукета самолётами авиакомпании Azur Air также можно улететь в египетскую Хургаду. А с сентября было увеличено количество рейсов до Красноярска.

туризм и отдых