В районе Внуково построили детский сад

«При создании общей стилистики жилого комплекса за основу взят классический архитектурный стиль 40−50-х годов XX века. Здание дошкольного учреждения, расположенное на западной границе комплекса, гармонично вписывается в стилистику района. По договору участия с застройщиком детский сад площадью более шести тысяч квадратных метров будет передан в городскую систему образования», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Фасад трехэтажного здания многоугольной формы оформили чередующимися плоскостями разных цветов. Их дополняют арки и карнизы.
В здании предусмотрено 14 групповых ячеек, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, залы для музыкальных и развивающих занятий, а также физкультурный зал с раздвижным занавесом.
«Детский сад построен за два года на земельном участке площадью 1,1 гектара. За это время, согласно утвержденной программе проверок, инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели 10 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых оценивалось качество работ и материалов. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии здания проектной документации, а затем выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.
Ранее Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО. В Филимонковском, Внукове, Троицке и Щербинке продолжается строительство школ и образовательных комплексов, в Коммунарке начали возводить детский сад.