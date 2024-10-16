В районе Внуково построили детский сад

«Детский сад построен за два года на земельном участке площадью 1,1 гектара. За это время, согласно утвержденной программе проверок, инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели 10 контрольно-надзорных мероприятий, в рамках которых оценивалось качество работ и материалов. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии здания проектной документации, а затем выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков.