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Сына экс-министра Ледяевой не отпустили по УДО

Иркутский областной суд удовлетворил представление прокуратуры региона и отменил условно-досрочное освобождение для предпринимателя, осуждённого за мошенничество и обращение фальсифицированных медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: AP 2024

Бизнесмена осудили в 2022 году. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его компаньоны и близкая родственница, работавшая в региональном минздраве. Речь идёт об Илье Белоусове и его матери, бывшем министре здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. В 2020 году они вовсю мошенничали с госконтрактами, ущерб составил более 95 миллионов рублей.

Илья Белоусов получил 8,5 года лишения свободы. Так как он отбыл половину наказания, защита обратилась с ходатайством об УДО, и Ангарский городской суд требование удовлетворил. Однако прокуратура не согласилась с этим решением, поскольку осуждённый не возместил ущерб, причинённый его преступлениями.

Так что Белоусов будет сидеть дальше.