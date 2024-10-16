Сына экс-министра Ледяевой не отпустили по УДО

Бизнесмена осудили в 2022 году. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались его компаньоны и близкая родственница, работавшая в региональном минздраве. Речь идёт об Илье Белоусове и его матери, бывшем министре здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой. В 2020 году они вовсю мошенничали с госконтрактами, ущерб составил более 95 миллионов рублей.
Илья Белоусов получил 8,5 года лишения свободы. Так как он отбыл половину наказания, защита обратилась с ходатайством об УДО, и Ангарский городской суд требование удовлетворил. Однако прокуратура не согласилась с этим решением, поскольку осуждённый не возместил ущерб, причинённый его преступлениями.
Так что Белоусов будет сидеть дальше.