Исторический музей показал браунинг Фанни Каплан и простреленное пальто Ленина

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Ленин», посвященная основателю советского государства. В экспозиции — свыше 200 предметов из собрания как самого ГИМ, так и других музеев страны. В том числе — личные вещи Владимира Ленина, его прижизненные портреты, подарки вождю и т.д.
Среди экспонатов особое место занимают предметы, связанные с покушением на него в 1918 году. Зрители увидят браунинг Фанни Каплан, из которого она стреляла в Ленина, и пальто, пробитое пулями и позже зашитое супругой вождя Надеждой Крупской.
В пресс-релизе отмечается, что выставка «Ленин» — первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее. Авторы выставки выбрали для показа лишь часть ленинской биографии — период Октябрьской революции 1917 года и последующие события.
Выставка продлится до 18 августа 2025 года.
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