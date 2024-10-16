Исторический музей показал браунинг Фанни Каплан и простреленное пальто Ленина

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Ленин», посвященная основателю советского государства. В экспозиции — свыше 200 предметов из собрания как самого ГИМ, так и других музеев страны. В том числе — личные вещи Владимира Ленина, его прижизненные портреты, подарки вождю и т.д.