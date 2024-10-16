Ремонт участка трассы от Омска до Казахстана завершили с опережением сроков

В Одесском районе Омской области завершился ремонт участка трассы Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, проходящего с 88 по 92 км. Работы были выполнены досрочно, хотя изначально их окончание планировалось на 2025 год. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Ремонт участка трассы завершён благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”. Специалисты компании “Стройсервис” выполнили все работы с опережением графика», — подчеркнул Хоценко.
За время ремонта было полностью отфрезеровано старое дорожное покрытие, укреплено основание с использованием метода холодного ресайклинга, уложены два слоя асфальтобетона, укреплены обочины, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. Общая протяжённость обновлённого участка составила 3,9 км.
Этот проект является продолжением ремонта дороги на участке с 83 по 88 км, который был завершён ранее в этом году той же подрядной организацией.