Ремонт участка трассы от Омска до Казахстана завершили с опережением сроков

В Одесском районе Омской области завершился ремонт участка трассы Омск — Одесское — граница Республики Казахстан, проходящего с 88 по 92 км. Работы были выполнены досрочно, хотя изначально их окончание планировалось на 2025 год. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.