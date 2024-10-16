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В Красноярск привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Рассказываем, где и когда можно будет помолиться перед частицей пояса Пресвятой Богородицы в Красноярске в 2024 году.

Источник: Красноярская епархия

В Красноярск прибудет ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в Красноярской Епархии. Святыня уже побывала в четырнадцати городах России, ей помолились более трёх миллионов православных верующих. Не остался в стороне и Красноярск. Совсем скоро жители краевого центра тоже смогут поклониться святыне. Рассказываем, где и когда можно будет помолиться перед частицей пояса Пресвятой Богородицы в Красноярске в 2024 году.

Частица пояса Пресвятой Богородицы в Красноярске-2024

Как сообщает Красноярская епархия, 17 октября в 10 часов утра святыню встретит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Затем в Покровском кафедральном соборе пройдёт молебен. Ковчег останется там до 20 октября.

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сплела его из верблюжьей шерсти и носила всю жизнь. Затем он попал в руки двум вдовам. Потомки тех женщин передавали пояс из поколения в поколение. В четвёртом веке святыня попала в Константинополь. Её заключили в золотой ковчег с царской печатью, хранилась святыня в Влахернском храме. В десятом веке пояс разделили на две части. Одна сейчас находится на Афоне, а другую в 2011 году привезли в Россию, к 200-летию Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, и передали на вечное хранение.

Отметим, что частица пояса Богородицы помещена в ковчег, в котором также находятся частицы мощей её родителей — святых праведных Иоакима и Анны. Традиционно перед святыней молятся об укреплении семейных уз и даровании детей.

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