В Красноярск привезут ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. По преданию, она сплела его из верблюжьей шерсти и носила всю жизнь. Затем он попал в руки двум вдовам. Потомки тех женщин передавали пояс из поколения в поколение. В четвёртом веке святыня попала в Константинополь. Её заключили в золотой ковчег с царской печатью, хранилась святыня в Влахернском храме. В десятом веке пояс разделили на две части. Одна сейчас находится на Афоне, а другую в 2011 году привезли в Россию, к 200-летию Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, и передали на вечное хранение.