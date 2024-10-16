В МИРЭА протестируют технологии космической связи с помощью малого спутника

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали бортовую аппаратуру для малых спутников, которая позволит протестировать технологии высокоскоростной передачи данных с орбиты на наземную приемную станцию, а также несколько других решений для космоса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые РТУ МИРЭА создали комплекс бортовой научной аппаратуры, который позволит исследовать параметры тропосферы и ионосферы, провести эксперимент по межспутниковой связи, а также отработать технологии высокоскоростной передачи данных на наземную приемную станцию», — пояснили в университете, добавив, что оборудование будет установлено на малый спутник (кубсат) типа Cubesat 3U, созданный на платформе компании «Геоскан».
Как пояснил доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Владимир Скрипачев, чьи слова приводит пресс-служба вуза, запуск на орбиту аппарата, разработанного в рамках программы «Дежурный по планете», планируется в ноябре. Малый размер спутников позволяет отработать технологии, которые не всегда можно использовать с борта более крупных аппаратов.
«Получаемая с борта кубсата информация, такая как данные дистанционного зондирования Земли для изучения природных ресурсов, параметры околоземного космического пространства, характеристики метеоявлений, важна и для образовательных целей. К примеру, она поможет студентам в изучении структуры, свойств и динамики вариаций параметров среды распространения радиоволн — ионосферы. Срок активного использования малого спутника — около трех лет. В течение этого времени наши слушатели смогут решать прикладные задачи в этой и других научных областях», — пояснил Скрипачев.