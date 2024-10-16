В МИРЭА протестируют технологии космической связи с помощью малого спутника

«Получаемая с борта кубсата информация, такая как данные дистанционного зондирования Земли для изучения природных ресурсов, параметры околоземного космического пространства, характеристики метеоявлений, важна и для образовательных целей. К примеру, она поможет студентам в изучении структуры, свойств и динамики вариаций параметров среды распространения радиоволн — ионосферы. Срок активного использования малого спутника — около трех лет. В течение этого времени наши слушатели смогут решать прикладные задачи в этой и других научных областях», — пояснил Скрипачев.