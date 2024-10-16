Входную группу подъезда уфимского жилого дома привели в порядок лишь благодаря вмешательству прокуратуры

Прокуроры внесли в адрес директора ЖЭУ представление, по результатам рассмотрения которого его наказали в дисциплинарном порядке. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства главного инженера организации привлекли к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».