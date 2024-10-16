Входную группу подъезда уфимского жилого дома привели в порядок лишь благодаря вмешательству прокуратуры

В Октябрьском районе Уфы вход в подъезд жилого дома отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет о многоквартирном доме по улице Академика Королева, который находится в ведении «ЖЭУ-84». Несущая конструкция была повреждена, и по какой-то причине ремонт входной группы подъезда своевременно не провели.
Прокуроры внесли в адрес директора ЖЭУ представление, по результатам рассмотрения которого его наказали в дисциплинарном порядке. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства главного инженера организации привлекли к ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».
— В настоящее время права жильцов на безопасные условия проживания восстановлены, конструкция заменена, — заверили в прокуратуре.
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