Новосибирским самокатчикам выписали 2 тысячи штрафов

Кикшеринговая компания МТС Юрент подвела итоги самокатного сезона в Новосибирске. С этого года сервис ужесточил правила безопасности.
С июня по октябрь новосибирцы проехали более 7,6 миллионов километров на самокатах. По сравнению с 2022 годом, количество самокатчиков выросло в 2 раза.
Как сообщает компания, люди в основном использовали самокаты для коротких (15 минутных) поездок от дома до метро или остановок общественного транспорта, от метро до работы, до торгового центра или салона красоты. При этом самая длинная поездка длилась более 3 часов.
В пятницу или выходные дни новосибирцы чаще всего использовали самокаты, чтобы доехать до клубов, кинотеатров, кафе, торговых центров или супермаркетов. Самыми популярными местами стали улицы Красный проспект и площадь Маркса.
Новосибирск занял 4 место в топе по росту числа поездок среди девушек. В этом году процент поднялся с 7 до 25%. Чаще всего самокат используют девушки от 21 до 33 лет.
— За езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной, — сообщили в МТС Юрент.
Ранее «Прецедент» писал, что за шесть месяцев 2024 года количество ДТП с участниками электросамокатов в Новосибирске значительно выросло.
Валерия ПЛЮСНИНА.