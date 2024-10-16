Новосибирским самокатчикам выписали 2 тысячи штрафов

— За езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной, — сообщили в МТС Юрент.