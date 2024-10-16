Студентка из Новосибирска разгадывает тайну живучести тихоходок

Тихоходки, или водяные медведи, представляют собой микроскопических животных, которые могут выживать в условиях, неподходящих для большинства живых организмов. Они способны переносить высокие и низкие температуры, радиацию, вакуум и даже длительное отсутствие воды. Эти уникальные качества делают тихоходок объектом изучения для биологов и биотехнологов. Криптобиоз — это состояние, при котором организм фактически «замораживается», останавливая все метаболические процессы, что позволяет ему выживать в экстремальных условиях.