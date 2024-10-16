Мэр Руслан Болотов проверил обустройство спортивных объектов

Вместе с ним объекты посетили депутаты Законодательного собрания региона и городской Думы, руководители структурных подразделений мэрии.
Так, в районе дома № 151 на улице Кирпичная завершили создание скейт-площадки. Она появилась на месте старого баскетбольного поля. Объект площадью почти 160 кв. м изготовлен из современных материалов, которые устойчивы к морозу и повышенной влажности. Ограждения и элементы для трюков имеют необходимые упругость и ударопрочность. Все оборудование соответствует современным требованиям, в том числе по обеспечению безопасности, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Как рассказали местные ребята, ежедневно здесь занимаются больше 20 мальчишек и девчонок. Теперь у них есть возможность оттачивать мастерство рядом с домом и не тратить время на дорогу до ближайшего скейт-парка, который расположен в микрорайоне Топкинский.
«С инициативой создания такого спортобъекта ко мне обратились жители. Вместе мы определили виды работ. При поддержке мэрии средства были выделены из бюджета города. Помимо этого, вблизи уже имеются универсальная спортплощадка и зона с турниками и игровым оборудованием, которые обустроили ранее. Теперь здесь появилось пространство, где могут активно провести досуг и взрослые, и дети», — прокомментировал депутат городской Думы Юрий Коренев.
«Каждый депутат совместно с жителями определяет потребности, выбирает земельный участок и занимается воплощением задуманного. Не все подрядчики выдерживают сроки выполнения муниципальных контрактов. Подобные выезды стимулируют их к ускорению. Уверен, что незначительная задержка не повлияет на качество выполнения работ. Другой проблемой остается дальнейшее содержание обновленных объектов. Обсудим с коллегами включение этого вопроса в критерии реализации проектов», — подчеркнул председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Корт находится на балансе МКУ «Городской спортивно-методический центр» и за его состоянием следят круглогодично. Директор учреждения Ольга Носенко отметила, что в текущем году удалось обустроить более 20 подведомственных объектов: универсальные спортивные площадки, скейт-парки, хоккейные корты, где-то обновили оборудование. Работы выполняли за счет средств бюджета Иркутска, а также по программам «Народные инициативы» и «Есть решение».
При посещении новой площадки с тренажерами в районе здания на бульваре Рябикова, 48 возник вопрос по ее содержанию. Территория не относится к придомовому пространству, поэтому достигнута договоренность с руководством спортивной школы «Лидер» об обеспечении ее сохранности и безопасности эксплуатации. Директор учреждения Дмитрий Эверт подчеркнул, что объект будет встроен в тренировочный процесс. В будущем году здесь обустроят лестницу, смонтируют освещение и видеонаблюдение.
«Сотрудничество с депутатским корпусом по ремонту имеющихся спортивных объектов и созданию новых хорошо себя зарекомендовало. Еще есть над чем работать, но в целом с поставленной задачей общими усилиями справляемся. Такую работу ведем во всех районах города и в каждом избирательном округе. Занятия спортом должны быть доступны как можно большему числу иркутян, и, безусловно, важно учитывать потребности горожан», — отметил мэр Руслан Болотов.