Мэр Руслан Болотов проверил обустройство спортивных объектов

«Сотрудничество с депутатским корпусом по ремонту имеющихся спортивных объектов и созданию новых хорошо себя зарекомендовало. Еще есть над чем работать, но в целом с поставленной задачей общими усилиями справляемся. Такую работу ведем во всех районах города и в каждом избирательном округе. Занятия спортом должны быть доступны как можно большему числу иркутян, и, безусловно, важно учитывать потребности горожан», — отметил мэр Руслан Болотов.