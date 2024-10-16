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Новую зону отдыха создадут в Новосибирске: деревья будут максимально сохранять

НОВОСИБИРСК, 16 октября, ФедералПресс. В Новосибирске планируют разработать новый проект зоны отдыха на прибрежной территории от парка «Арена» до Бугринской рощи. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«Разработчики создают дизайн-проект первой очереди общественного пространства под рабочим названием “Парк “Усть-Тула”. Рад, что идея его создания получила поддержку на региональном уровне”, — сказал он.

На идею мэра горожане отреагировали негативно. Многие в комментариях попросили сохранить зеленую зону, не вырубать лес и не трогать деревья. В мэрии Новосибирска прокомментировали, что проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

Напомним, Новосибирске в сосновом бору улучшают качество деревьев, подрезая им ветви.