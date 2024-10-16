Новую зону отдыха создадут в Новосибирске: деревья будут максимально сохранять

На идею мэра горожане отреагировали негативно. Многие в комментариях попросили сохранить зеленую зону, не вырубать лес и не трогать деревья. В мэрии Новосибирска прокомментировали, что проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.