Новую зону отдыха создадут в Новосибирске: деревья будут максимально сохранять

«Разработчики создают дизайн-проект первой очереди общественного пространства под рабочим названием “Парк “Усть-Тула”. Рад, что идея его создания получила поддержку на региональном уровне”, — сказал он.
На идею мэра горожане отреагировали негативно. Многие в комментариях попросили сохранить зеленую зону, не вырубать лес и не трогать деревья. В мэрии Новосибирска прокомментировали, что проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.
Напомним, Новосибирске в сосновом бору улучшают качество деревьев, подрезая им ветви.