Дрейфовавший 2 месяца в море турист рассказал, как ему удалось выжить

Трое туристов — двое мужчин и 15-летний сын одного из них — 9 августа вышли в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Туристы планировали проплыть на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.