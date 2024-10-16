Дрейфовавший 2 месяца в море турист рассказал, как ему удалось выжить

Трое туристов — двое мужчин и 15-летний сын одного из них — 9 августа вышли в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Туристы планировали проплыть на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.
Вскоре связь с ними пропала. Пропавших искали на вертолетах, был задействован самолет и беспилотники.
В понедельник, 14 октября, рыбаки нашли катамаран в акватории Охотского моря возле села Усть-Хайрюзово Камчатского края.
Из троих находившихся в лодке выжил только один — 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились с ним на катамаране.
Мужчина был доставлен в одну из больниц Магадана. Врачи оценили состояние Пичугина как «более-менее стабильное».
«Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но “Монгол” спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься», — цитирует РИА Новости слова Пичугина.
По словам мужчины, его брат и племянник во время дрейфа умерли от истощения. Сам Пичугин за время нахождения в море похудел на 50 килограммов.
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