Культурной столицей Красноярского края в 2025 году станет Боготол

В 2025 году Боготол во второй раз станет культурной столицей Красноярского края. Как сообщили в региональном правительстве, в городе снова пройдут мероприятия всероссийского масштаба.
Впервые звание «Культурная столица» Боготол получил в 2013 году. Тогда в рамках проекта в городе состоялось более 125 мероприятий — концерты, выставки, кинопоказы и другие.
В конце ноября пройдет торжественная передача звезды от культурной столицы 2024 года — Ужурского района.
Социокультурный межведомственный проект «Культурная столица Красноярья» появился в 2009 году. Он направлен на позитивные преобразования в социальной, культурной и экономической сферах в городах и районах региона.