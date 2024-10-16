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Культурной столицей Красноярского края в 2025 году станет Боготол

Боготол станет культурной столицей Красноярья в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Боготол во второй раз станет культурной столицей Красноярского края. Как сообщили в региональном правительстве, в городе снова пройдут мероприятия всероссийского масштаба.

Впервые звание «Культурная столица» Боготол получил в 2013 году. Тогда в рамках проекта в городе состоялось более 125 мероприятий — концерты, выставки, кинопоказы и другие.

В конце ноября пройдет торжественная передача звезды от культурной столицы 2024 года — Ужурского района.

Социокультурный межведомственный проект «Культурная столица Красноярья» появился в 2009 году. Он направлен на позитивные преобразования в социальной, культурной и экономической сферах в городах и районах региона.