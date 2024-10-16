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В Минобразования Башкирии сообщили даты осенних каникул

В Минобразования Башкирии сообщили даты осенних каникул. Школьники уйдут на недельный отдых уже 26 октября, в субботу.

Согласно данным ведомства, учебный календарь запланирован так, что каникулы в школах республики будут длиться с 26 октября по 4 ноября. Первый учебный день второй четверти начнется сразу же после праздничного выходного — 5 ноября.

«Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях», — обратился министр Ильдар Мавлетбердин к учителям и родителям на своей странице в соцсетях.

образование