В Минобразования Башкирии сообщили даты осенних каникул

«Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях», — обратился министр Ильдар Мавлетбердин к учителям и родителям на своей странице в соцсетях.