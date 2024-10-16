ГАИ Уфы задержала девять нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие сутки поймали почти десяток пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедший день было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествия, в котором пострадал один человек. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 392 нарушения правил дорожного движения.
— Задержано девять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также один без водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.