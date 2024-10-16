Прокуратура в Хабаровске проверит онкоцентр после жалоб пациентов

Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц центра при организации медицинского обслуживания населения, его качеству и своевременности, в том числе по надлежащему оснащению лечебного учреждения аппаратами диагностики и терапии.
Как сообщает прокуратура Хабаровского края, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан.
Ранее, Сергей Леонов призвал федеральные органы власти провести проверку Хабаровского онкодиспансера. Об этом сообщила пресс-служба партии на своей странице ВК (12+).
«В последнее время поступает много жалоб, в том числе и к депутатам ЛДПР, на работу Хабаровского онкодиспансера. Люди жалуются, в том числе и на проблемы с приёмом терапевта. В последнее время добавилось еще проблем, касаемо проведения лучевой терапии. Сломался дорогостоящий аппарат для проведения лучевой терапии, и несколько десятков пациентов, соответственно, были вынуждены быть переведены на лечение с помощью других аппаратов лучевой терапии. Поэтому мы будем готовить обращение в федеральные органы власти с целью инициировать проверку данного медицинского учреждения», — рассказал Сергей Леонов.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал федеральные органы власти провести проверку и разобраться в ситуации.