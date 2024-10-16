Прокуратура в Хабаровске проверит онкоцентр после жалоб пациентов

«В последнее время поступает много жалоб, в том числе и к депутатам ЛДПР, на работу Хабаровского онкодиспансера. Люди жалуются, в том числе и на проблемы с приёмом терапевта. В последнее время добавилось еще проблем, касаемо проведения лучевой терапии. Сломался дорогостоящий аппарат для проведения лучевой терапии, и несколько десятков пациентов, соответственно, были вынуждены быть переведены на лечение с помощью других аппаратов лучевой терапии. Поэтому мы будем готовить обращение в федеральные органы власти с целью инициировать проверку данного медицинского учреждения», — рассказал Сергей Леонов.