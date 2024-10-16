В Перми показали фильм, посвященный ученому ПГНИУ Георгию Чагину

«Вместе с гостями премьеры мы отправились по главным местам из жизни главного этнографа Прикамья — в деревню Фадино и хутор Бани, Ныроб, Чердынский музей, Пермский университет. Погрузились в воспоминания Георгия Николаевича, его родных, учеников, коллег, друзей и соратников по экспедициям», — пишет губернатор Прикамья.