В Перми показали фильм, посвященный ученому ПГНИУ Георгию Чагину

Вчера, 15 октября, состоялась премьера фильма «Хранитель времени. Чагин» о пермском ученом, работнике кафедры древней и новой истории России ПГНИУ Георгии Чагине. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Дмитрий Махонин.
«Вместе с гостями премьеры мы отправились по главным местам из жизни главного этнографа Прикамья — в деревню Фадино и хутор Бани, Ныроб, Чердынский музей, Пермский университет. Погрузились в воспоминания Георгия Николаевича, его родных, учеников, коллег, друзей и соратников по экспедициям», — пишет губернатор Прикамья.
Напомним, съемки кино-картины начались летом прошлого года. По большей части они проводились на Чусовском озере — малой родине историка. В фильм вошли съемки из киноэкспедиций на север Пермского края, интервью, архивные съемки и любительские кадры.