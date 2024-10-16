Ученые: в центре Байкала обнаружено мусорное пятно из пластика

«Выявить загрязнение, которое уже сравнили с пластиковым пятном в Тихом океане, удалось экспедиции, изучающей влияние пластикового загрязнения на водоемы. Количество обнаруженного в самом чистом озере планеты микропластика в 10 раз превышает показатели в других регионах» (цитата ИА «Экология»).
Ученые подсчитали, что пятно содержит около 79 тысяч тонн пластика.
По словам старшего научного сотрудника кaфeдpы oбщeй экoлoгии и гидpoбиoлoгии биoфака МГУ Михаила Колобова, пластик попадает в Байкал из прибрежных поселков и по реке Селенге из Монголии.
«Ceйчac нa кaждый квaдpaтный килoмeтp пoвepxнocти oзepa пpиxoдитcя пятнo микpoплacтикa paзмepoм c двa лиcтa A4», — сказал ученый он, уточнив, что в Байкале «плавает» несколько типов микропластика: в северной части — волокна, являющиеся остатками одежды, в южной — частицы бытовых упаковок.
Напомним, ранее сообщалось, что в Байкале нашли следы антибиотиков.