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Ученые: в центре Байкала обнаружено мусорное пятно из пластика

Во время масштабного мониторинга Байкала сотрудники десяти крупнейших научных институтов России — биологи, экологи, токсикологи и генетики — обнаружили огромное «мусорное пятно» прямо в центре озера, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на портал Национального информагентства «Экология».

Источник: ТК Город

«Выявить загрязнение, которое уже сравнили с пластиковым пятном в Тихом океане, удалось экспедиции, изучающей влияние пластикового загрязнения на водоемы. Количество обнаруженного в самом чистом озере планеты микропластика в 10 раз превышает показатели в других регионах» (цитата ИА «Экология»).

Ученые подсчитали, что пятно содержит около 79 тысяч тонн пластика.

По словам старшего научного сотрудника кaфeдpы oбщeй экoлoгии и гидpoбиoлoгии биoфака МГУ Михаила Колобова, пластик попадает в Байкал из прибрежных поселков и по реке Селенге из Монголии.

«Ceйчac нa кaждый квaдpaтный килoмeтp пoвepxнocти oзepa пpиxoдитcя пятнo микpoплacтикa paзмepoм c двa лиcтa A4», — сказал ученый он, уточнив, что в Байкале «плавает» несколько типов микропластика: в северной части — волокна, являющиеся остатками одежды, в южной — частицы бытовых упаковок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Байкале нашли следы антибиотиков.

экология