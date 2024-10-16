Ученые: в центре Байкала обнаружено мусорное пятно из пластика

«Выявить загрязнение, которое уже сравнили с пластиковым пятном в Тихом океане, удалось экспедиции, изучающей влияние пластикового загрязнения на водоемы. Количество обнаруженного в самом чистом озере планеты микропластика в 10 раз превышает показатели в других регионах» (цитата ИА «Экология»).