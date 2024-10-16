В Нижнем Тагиле после ремонта открыли дворовую территорию на Вые

— Жители всегда гордились большим количеством яблонь во дворе и волновались за состояние зеленых насаждений в связи с ремонтом. Пришлось убрать часть старых и больных деревьев. На замену им высадили 19 молодых деревьев высотой от двух до трех с половиной метров и 448 саженцев кустов барбариса и пузыреплодника, — отметила представитель ООО УК «Строительные технологии» Светлана Стриганова.