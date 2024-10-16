В Нижнем Тагиле после ремонта открыли дворовую территорию на Вые

В Нижнем Тагиле прошло открытие территории во дворе дома № 78 по улице Красноармейской после капитального ремонта. Работы проходили на площади десяти тысяч квадратных метров за счет федерального и муниципального бюджетов, а также взносов собственников.
— Жители всегда гордились большим количеством яблонь во дворе и волновались за состояние зеленых насаждений в связи с ремонтом. Пришлось убрать часть старых и больных деревьев. На замену им высадили 19 молодых деревьев высотой от двух до трех с половиной метров и 448 саженцев кустов барбариса и пузыреплодника, — отметила представитель ООО УК «Строительные технологии» Светлана Стриганова.
Работы во дворе велись летом 2024 года. В рамках капремонта были расширены внутриквартальные проезды, заасфальтированы пешеходные дорожки. На площадке появились спортивные тренажеры, игровой комплекс с горкой, качелями, песочницей и гимнастическими снарядами. Во дворе поменяли систему освещения, установили камеры наблюдения, обустроили парковку и установили малые архитектурные формы — лавочки, урны, вазоны под цветы.
Отметим, предыдущий капитальный ремонт во дворе проводился 45 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.