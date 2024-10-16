Истина о магнитных бурях: мифы и факты

На вопрос «Влияют ли магнитные бури на самочувствие и здоровье человека и несут ли опасность?» однозначного ответа нет. Хотя, как показывают официальные исследования, именно во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а плохое самочувствие появляется у трех четвертей населения планеты.