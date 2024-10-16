Администрация Перми объяснила спил 14 берёз на набережной Камы

Спил 14 берёз на набережной Камы объяснили в администрации Перми сайту perm.aif.ru.
Вечером 14 октября в телеграм-канале экс-депутата Надежды Агишевой были опубликованы фотографии спиленных деревьев в сквере у набережной Камы. На снимках было видно множество стволов берёз, лежащих на газоне.
«Очень хочется понять, почему проект благоустройства в очередной раз закончился сносом прекрасных деревьев. Больно на такое смотреть», — отметила Агишева.
Сайт perm.aif.ru решил прояснить ситуацию и узнать у администрации Перми, был ли согласован спил деревьев, и что стало его причиной. В мэрии рассказали, что решение было принято после обследования зелёных насаждений набережной ещё в августе 2023 года.
«1 августа 2023 года организовано комиссионное обследование зелёных насаждений в границах сквера на нижней части набережной реки Камы. В ходе комиссионного обследования зелёных насаждений были выявлены аварийные деревья в количестве 14 шт. (берёза), которые имеют 5 категорию состояния деревьев “сухостой”», — сообщили perm.aif.ru в администрации Перми.
В мэрии также добавили, что любой снос зелёных насаждений проводится после составления акта комиссионного обследования. В августе 2023 года такой акт был составлен, что привело к спилу деревьев в октябре. За три месяца 2024 года власти планируют компенсировать срубленные деревья.
«Компенсационные посадки будут выполнены до конца 2024 года в количестве не менее снесённых зеленых насаждений на близлежащей территории от места сноса деревьев», — рассказали perm.aif.ru в мэрии.
Спиленные остатки деревьев должен вывезти подрядчик, который выполнял их снос.