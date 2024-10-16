Олбани
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области досрочно завершили ремонт трассы в Одесском районе

Изначально работы планировалось завершить в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

ООО «Сройсервис» досрочно завершило ремонт трассы в Одесском районе. На 4-километровом участке подрядчик снял старый асфальт, укрепил основание дороги, уложил два новых слоя асфальтобетона, укрепил обочины и установил дорожные знаки.

«В Одесском районе завершили ремонт участка дороги Омск—Одесское—граница Республики Казахстан. Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.

Работы на почти 4-километровом участке в Одесском районе были выполнены с опережением графика. Изначально их планировалось закончить в 2025 году.