В Омской области досрочно завершили ремонт трассы в Одесском районе

ООО «Сройсервис» досрочно завершило ремонт трассы в Одесском районе. На 4-километровом участке подрядчик снял старый асфальт, укрепил основание дороги, уложил два новых слоя асфальтобетона, укрепил обочины и установил дорожные знаки.
«В Одесском районе завершили ремонт участка дороги Омск—Одесское—граница Республики Казахстан. Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко.
Работы на почти 4-километровом участке в Одесском районе были выполнены с опережением графика. Изначально их планировалось закончить в 2025 году.