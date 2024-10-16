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В Ростове два вуза получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантами

В Ростове-на-Дону прошли проверки вузов на соблюдение миграционного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону два вуза получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантами. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители провели проверки на соблюдение миграционного законодательства. В ходе рейда были составлены несколько протоколов по административным нарушениям. Два вуза получили 40 протоколов из-за того, что не уведомили органы о самовольном отъезде иностранных студентов из учебных заведений.

Кроме того, один из вузов не принял меры для своевременного выезда из России приглашенного иностранного гражданина.