В Ростове два вуза получили 40 протоколов из-за нарушений с мигрантами

Правоохранители провели проверки на соблюдение миграционного законодательства. В ходе рейда были составлены несколько протоколов по административным нарушениям. Два вуза получили 40 протоколов из-за того, что не уведомили органы о самовольном отъезде иностранных студентов из учебных заведений.