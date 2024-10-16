Об урожае, перекупщиках и прогнозах экспертов

Воронежцы гадают: если летом из-за плохого урожая частники продавали помидоры по 150 рублей, а свои яблоки и груши не уродились вовсе, то что будет с ценами зимой?
Без картошки не останемся.
«Ещё недавно буханка кукурузного хлеба стоила 50 рублей, теперь 56 рублей. Картошку в магазинах сейчас, в период уборки, продают по 50−60 рублей. Кабачки, всегда копеечные по осени, уже по 100! Пенсии так не растут!» — жалуется жительница Воронежа Таисия Исаева.
Действительно, цены на плодоовощную продукцию и в сезон в этом году назвать низкими было трудно.
«Очень подорожали коммунальные услуги — электричество, вода, — отмечает фермер из Семилукского района Ольга Мощенко. — А кабачкам, как помидорам и огурцам, нужно очень много влаги — без полива они не растут. Потому в этом году они и стоили немало. А вот урожай картошки у средних фермеров получился неплохой, моркови — тоже, особенно на низменных полях. Сейчас на рынках можно купить картошку мешком в расчёте по 35 рублей за килограмм, и в прошлом году была почти такая же цена. Мелкооптовая цена моркови — 45 рублей».
При этом аграрии жалуются на плохой урожай подсолнечника. В том же Семилукском районе много пустых семян, а зерновых удалось собрать всего по 25 центнеров с гектара. В итоге, прогноз на урожай подсолнечника, по данным Минсельхоза, сейчас скорректирован до 1,17 млн тонн, в прошлом году было 1,3 млн тонн. Ситуация по пшенице и вовсе удручающая — собрано всего 1,925 млн тонн, или 54% от прошлого года. Сказались майские заморозки, которые погубили почти половину посевов. Впрочем, и на будущий год прогнозы не особо радуют: из-за засухи многие аграрии решили не торопиться с посевами озимых.
Ещё одна важная для региона культура — сахарная свёкла. В прошлом году в Воронежской области её было собрано 6,2 млн тонн. Прогноз по нынешнему урожаю снижен до 4,47 млн тонн. Корнеплоды из-за отсутствия дождей уродились совсем мелкими, хотя качество, говорят, не пострадало, даже наоборот — из-за длительной жары свёкла набрала больше сахара.
Себя обеспечили.
Как заявил зампредседателя областного правительства Виктор Логвинов, дефицит продуктов воронежцам не грозит, нынешнего урожая, кроме фруктов, вполне достаточно. Кроме того, есть прошлогодние остатки. А вот цены, конечно, вырастут.
«Закупочные цены сегодня по зерновым увеличились примерно на 28−30%. Цена на подсолнечник по сравнению с прошлым годом выросла на 35−40%. Есть небольшой рост цен и на продукты», — отметил чиновник.
«Подсолнечное масло в этом году непременно подорожает из-за неурожая подсолнечника, — делает прогноз и Ольга Мощенко. — Да и ценники на сельхозпродукцию в сетевых магазинах продолжат расти. Там, как известно, они поднимаются постоянно. У мелких фермеров немного другая картина: нам цены диктует перекупщик. Многие мелкие и средние фермеры в этом году сработали почти в убыток, хозяйства решают закрываться».
В пределах инфляции.
Директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе:
«На днях министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут докладывала о текущей ситуации. Выяснилось, что да, есть потери в связи с заморозками и засухой, но в целом в России с урожаем всё неплохо. Было собрано 125 млн тонн зерновых — чуть меньше чем в прошлом году, при этом внутренний рынок потребляет около 80 млн тонн, всё остальное идёт на экспорт, значит, в этом году сократятся поставки на внешние рынки. К тому же вопросы ценообразования на продукты не являются чисто рыночным механизмом, ведь на социально значимые позиции, в том числе сахар, крупы и хлеб, цены регулируются федеральными органами власти, а значит, резких колебаний ждать не стоит. Сетевые магазины обеспечиваются равномерно, так что ажиотажа не будет. Подорожание продуктов ожидаем в пределах инфляции».