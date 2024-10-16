Об урожае, перекупщиках и прогнозах экспертов

«На днях министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут докладывала о текущей ситуации. Выяснилось, что да, есть потери в связи с заморозками и засухой, но в целом в России с урожаем всё неплохо. Было собрано 125 млн тонн зерновых — чуть меньше чем в прошлом году, при этом внутренний рынок потребляет около 80 млн тонн, всё остальное идёт на экспорт, значит, в этом году сократятся поставки на внешние рынки. К тому же вопросы ценообразования на продукты не являются чисто рыночным механизмом, ведь на социально значимые позиции, в том числе сахар, крупы и хлеб, цены регулируются федеральными органами власти, а значит, резких колебаний ждать не стоит. Сетевые магазины обеспечиваются равномерно, так что ажиотажа не будет. Подорожание продуктов ожидаем в пределах инфляции».