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Главврач детской больницы из Иркутска стал лауреатом премии «Совесть»

Из 300 номинантов выбрали лишь шесть лауреатов.

Источник: Комсомольская правда

Главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов стал лауреатом премии «Совесть» в номинации «Милосердие и забота». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

— Премию учредил Дмитрий Лиханов в память об отце, который основал первый в стране детский благотворительный фонд. Из 300 номинантов выбрали шесть лауреатов разных профессий. И каждому лауреату досталось по музыкальному подарку. Лично мне — номер от Игоря Бутмана (прим. ред. — советский и российский саксофонист), — рассказывает Юрий Козлов.

Главврач детской больницы из Иркутска стал лауреатом премии «Совесть». Фото: телеграмм-канал Юрия Козлова.

Главврач поблагодарил всех за высокую оценку работы, пообещал и дальше работать на благо жителей региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фестиваль «Снежная открытка», который представила жительница Бурятия, победил на окружном этапе международного конкурса в Иркутске.