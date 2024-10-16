Главврач детской больницы из Иркутска стал лауреатом премии «Совесть»

— Премию учредил Дмитрий Лиханов в память об отце, который основал первый в стране детский благотворительный фонд. Из 300 номинантов выбрали шесть лауреатов разных профессий. И каждому лауреату досталось по музыкальному подарку. Лично мне — номер от Игоря Бутмана (прим. ред. — советский и российский саксофонист), — рассказывает Юрий Козлов.