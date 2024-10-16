Главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов стал лауреатом премии «Совесть» в номинации «Милосердие и забота». Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
— Премию учредил Дмитрий Лиханов в память об отце, который основал первый в стране детский благотворительный фонд. Из 300 номинантов выбрали шесть лауреатов разных профессий. И каждому лауреату досталось по музыкальному подарку. Лично мне — номер от Игоря Бутмана (прим. ред. — советский и российский саксофонист), — рассказывает Юрий Козлов.
Главврач детской больницы из Иркутска стал лауреатом премии «Совесть». Фото: телеграмм-канал Юрия Козлова.
Главврач поблагодарил всех за высокую оценку работы, пообещал и дальше работать на благо жителей региона.
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