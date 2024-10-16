Более 11 кубометров мусора вытащили из озера в Приморье

Очистка озера Ханка завершилась Приморье, из акватории собрали более 11 кубометров мусора, сообщили в Telegram-канале NewsVL.ru.
Подрядчик из села Астраханка Ханкайского района очистил почти 17 кв км акватории и свыше 28 км берега. Из озера извлекли бытовой мусор, а также брошенные сети и другие рыболовецкие орудия. Впоследствии отходы утилизируют.
По данным Минприроды края, контракт на очистку озера заключили по программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае». В 2025 году процесс продолжат. Из бюджета на работы предпринимателю выделили 650 тысяч рублей.