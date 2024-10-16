Как глава Суджанского района пытался докричаться до разгневанных курян, а они — до него

«Был случай, я приехал, прошу, пожалуйста, уезжайте, а женщина говорит: “Как я поеду, я сало достала”. Хотя уже не было ни газа, ни воды, ни света. Какое сало, холодильник не работает все равно. Она мне: “Я в кадушечку, в подвальчик сложу”. Не знаю, жива, не жива. С этого поселка, кого я не убеждал, никто не согласился [уехать]».