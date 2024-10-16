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«Ловись большая и маленькая»: приморцы посоревнуются в ловле рыбы на Токаревской кошке

Во Владивостоке впервые пройдут соревнования по спортивной рыбалке.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке 20 октября пройдет городской чемпионат по спортивной рыбалке с берега со спиннингом. Участники со всего края соберутся возле одного из самых узнаваемых символов приморской столицы — Токаревского маяка.

Чемпионат пройдет в личном зачете в два тура. Перед началом для участников проведут жеребьевку, которая распределит их по отдельным секторам. На результат повлияет именно количество экземпляров пойманной рыбы, а не ее вес.

Посоревноваться смогут все желающие старше 14 лет, но у каждого участника обязательно должен быть свой инвентарь.

Перед началом соревнований пройдет торжественное открытие на территории яхт-клуба «Маяк». Там же состоится церемония награждения победителей.

В жюри будет судейская коллегия по рыболовному спорту Приморского и Камчатского краев. Помимо медалей и кубков победители могут претендовать на получение спортивного разряда по «Рыболовному спорту».

Ранее «Комсомолка» писала о спортсменах из Приморья, завоевавших шесть медалей в соревнованиях по тхэквондо среди глухих.