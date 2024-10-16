Найден безвредный способ защиты яблонь от парши с помощью гриба

Штамм, по данным его создателей, обеспечивает за семь дней нарастание мицелия на колонию Venturia inaequalis, допускает 10 пересевов без потери активности и на 100% подавляет возбудителя парши. В результате применения разработанной технологии обеспечивается биологическая эффективность защиты от болезни на уровне 80−95%, стандартность плодов 96% и выше, а также, что особенно важно, резкое сокращение использования химикатов, к которым, к тому же, у возбудителя парши вырабатывается резистентность.